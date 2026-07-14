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Konya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı

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Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün güncel ve askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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