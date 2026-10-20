Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle söken 3 şüpheli yakalandı

Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle söken 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram Çaybaşı Mahallesi'ndeki cami önünde bulunan Roma döneminden kalma heykel kaidesinin çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Kamera kayıtlarında kaidenin kepçeyle sökülüp çekiciye yüklendiğini belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Konya'nın Meram ilçesindeki caminin önünde bulunan heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi'ndeki caminin önünde duran, Roma İmparatorluğu döneminden kalma heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis, güvenlik kameraları kayıtlarından, toprağa gömülü kaidenin bir kepçeyle yerinden sökülerek çekiciye yüklendiğini tespit etti.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.