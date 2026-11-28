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Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Y.B. yönetimindeki 42 FU 219 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye (45) çarptı.

Kazada sürücü ile A.B. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA