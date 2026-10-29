Konya Meram'da kamyonetin çarptığı 77 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Konya Meram'da kamyonetin çarptığı 77 yaşındaki kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Uzunharmanlar Mahallesi'nde A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı kamyonet, 77 yaşındaki kadına çarptı. İhbar üzerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi hastane morguna götürüldü.
Konya'nın Meram ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı kamyonet, Uzunharmanlar Mahallesi'nde Ayşe Eroğlu'na (77) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Eroğlu'nun cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA