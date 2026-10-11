Konya Kulu'da pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü yaralandı

Konya Kulu'da pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tır, Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, tırın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.P. idaresindeki 19 AFT 161 plakalı pancar yüklü tır, Konya- Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA