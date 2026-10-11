Haberler

Konya Kulu'da pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Kulu'da pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tır, Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, tırın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

E.P. idaresindeki 19 AFT 161 plakalı pancar yüklü tır, Konya- Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk