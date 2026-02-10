Haberler

Antalya-Konya yolunda kar etkisini gösterdi

Güncelleme:
Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, Antalya'nın Alacabel geçidinde yol ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Antalya- Konya kara yolunu birbirine bağlayan Alacabel'deki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, ekipler, Karayolları'na bağlı kar küreme araçları ile yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirti. Yolu kullanacak araç sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
