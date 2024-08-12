Konya Ilgın'da Orman Yangını Çıktı

Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt ile Belekler mahalleleri arasındaki ormanda, yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 10 arazöz ile belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile alevler yayılırken, ekiplerin yangında müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel