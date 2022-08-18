Konya haberleri! Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi
Edinilen Konya gelişmesine göre Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerinden Hasan Demirci ve Abdullah Keskin tarafından Yalıhüyük'te yangın eğitimi verildi.
Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerinden Hasan Demirci ve Abdullah Keskin tarafından Yalıhüyük'te yangın eğitimi verildi.
Yalıhüyük KOMEK toplantı salonunda teorik eğitimle başlanan programda yangın söndürme uygulaması yapıldı. Katılımcılara yangın tüpünü kullanma şekilleri uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitime Ahırlı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Veli Gür, Yalıhüyük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mehmet Emin Arık ve sağlık personeli katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel