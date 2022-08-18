Konya haberleri! Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi Edinilen Konya gelişmesine göre Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerinden Hasan Demirci ve Abdullah Keskin tarafından Yalıhüyük'te yangın eğitimi verildi. Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerinden Hasan Demirci ve Abdullah Keskin tarafından Yalıhüyük'te yangın eğitimi verildi. Yalıhüyük KOMEK toplantı salonunda teorik eğitimle başlanan programda yangın söndürme uygulaması yapıldı. Katılımcılara yangın tüpünü kullanma şekilleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitime Ahırlı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Veli Gür, Yalıhüyük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mehmet Emin Arık ve sağlık personeli katıldı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Atalay Yalıhüyük Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haberleri! Yalıhüyük'te sağlık personeline yangın eğitimi verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.