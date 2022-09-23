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Son dakika haber | Bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini yaralayınca hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini yaralayınca hastaneye kaldırıldı.

Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden T.Ç, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç'nin kasığından yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

Mürşitpınar Selçuklu Konya Güncel Haberler Son Dakika

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