Konya haber | Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı Konya gelişmesine göre Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı başkanlığında toplandı. Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı başkanlığında toplandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonundaki toplantıya Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mustafa Bedel, Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, daire amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili İsmet Cihat Mert'in yaptığı sunumla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı değerlendirildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinlikler planlandı. Açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi. AA / Fatih Atalay - Güncel İbrahim Yazıcı Hasan Koçer Yalıhüyük Hisarcık Güncel Haberler

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