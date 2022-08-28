Konya haber... Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı Güncel Haberler Konya haberi: Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A'nın omzuna yorgun mermi isabet etti. Çocuğun acı içerisinde yere yığılması üzerine festivaldekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu iyi olan İ.T.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Festival alanında silah kullanılmadığını belirleyen polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Dinç Kadınhanı Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haber... Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.