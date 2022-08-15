Konya haber | Konya'da ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
Edinilen Konya gelişmesine göre ?Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
? Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaca çarpan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
Durmuş Kaygın (78) idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Engili Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Bayram Uygun - Güncel