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Konya gündem: Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Konya gündem: Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Konya haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çukuroluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Ardıç ve çam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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