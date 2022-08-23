Konya gündem: Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Konya haber: Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir elektrik trafosunun altında erkek cesedi bulundu. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir elektrik trafosunun altında erkek cesedi bulundu. Küçükmuhsine Mahallesi yakınlarında bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Dinç Jandarma Selçuklu Konya Güncel Haberler

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