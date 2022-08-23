Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya gündem: Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Konya gündem: Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu

Konya haber: Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir elektrik trafosunun altında erkek cesedi bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir elektrik trafosunun altında erkek cesedi bulundu.

Küçükmuhsine Mahallesi yakınlarında bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel

Jandarma Selçuklu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title