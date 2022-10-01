Konya gündem haberleri: Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı Güncel Haberler Gelen Konya haberlerine göre Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" gerçekleştiriliyor. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" gerçekleştiriliyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kongreyi düzenlemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Zorlu, kongrede alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılarca alandaki güncel, yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını belirtti. Yurt içi ve dışından alanında uzman 42 doktorun kongrede çeşitli konularda katılımcılara eğitim vereceğini aktaran Zorlu öğrenci ve akademisyenlerin mesleki gelişimini artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Kongreye farklı konu başlıklarındaki oturumlarla devam edildi. Fuar ve sergi alanlarındaki workshoplar, kurslar, konferanslar ve panellerle sürecek kongre 3 Ekim'de sona erecek. Güncel Kaynak: AA / Havva Dereağzı Güncel Haberler

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