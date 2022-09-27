Konya gündem haberleri | Karapınar'da mısır tarlasında 35 kök Hint kenevir ele geçirildi
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Konya gündem haberi: Karapınar'da mısır tarlasında ekili 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Karapınar'da mısır tarlasında ekili 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık bölgesindeki Mısır tarlalarında drone destekli denetim yaptı.
Yapılan kontrolde bir mısır tarlasında farklı yerlere ekilmiş toplam 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Tarla sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel