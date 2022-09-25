Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya gündem haberi: Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı

Güncel Haberler

Konya gündem haberi: Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı

Konya haber: Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da gözaltına alındı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçayazı Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının Karaman'da olduğu bilgisi üzerine Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlı O.K'yi (62) Karaman'da gözaltına aldı.

Karapınar'a getirilen O.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akçayazı Mahallesi'nde O.K. (62) ile H.İ. (58) arasında dün arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. O.K'nin silahla yaraladığı H.İ. ve eşi F.İ. (54) hayatlarını kaybetmiş, oğlu M.İ. (22) de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar Hisarcık Karaman Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title