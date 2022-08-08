Konya gündem haberi: Karapınar'da çocuklar yüzme öğreniyor

Karapınar ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunda ilçede yaşayan çocuklar yüzme öğreniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yarı Olimpik havuzunda Komek yaz spor okulları bünyesinde açılan yüzme kursları, Karapınarlı çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Tecrübeli yüzme antrenörleri gözetiminde verilen eğitimler hakkında bilgi veren KOMEK Karapınar Müdürü Ali Tuna, "Çocuklarımızın yüzme sporu ile tanışmaları için bu eğitimlerine küçük yaşlarda başladık. Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi kendilerini geliştirmeleri açısından önemli. Bu kurslar sayesinde bir yandan antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenirken, diğer yandan yeteneklerini de ortaya koyuyorlar. Belki de bu çocuklarımız arasında şampiyonlar çıkacak. Attıkları kulaçlar beklide milli takıma çıkacak. Bu güzel tesisin kazandırılması emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Şu anda havuzda 4 yüzme antrenörü sabah 09.00 dan akşam 17.00'ye kadar çeşitli yaş gruplarında çocuklara yüzme eğitimi veriyor.