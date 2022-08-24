Konya gündem haberi | Karapınar'da asayiş denetimleri Güncel Haberler Konya haberine göre Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede rutin denetimlerini artırdı. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede rutin denetimlerini artırdı. İlçe Emniyetine bağlı ekipler, Karapınar çevre yolu ile Millet Bahçesi ve Anıt Meydanı'nda yaptığı trafik ve asayiş uygulamalarında 97 araca cezai işlem uyguladı. Uygulamalarda 19'u motosiklet ceza uygulanan 25 araç da trafikten men edildi. Ayrıca araçlarına abartı egzoz, kurallara aykırı ışık, modifiye yaptıran sürücülere de çeşitli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerde 3 araç sürücüsünün ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konulurken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada vatandaşların huzuru için benzer denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz Emniyet Müdürlüğü Karapınar Hisarcık Güncel Haberler

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