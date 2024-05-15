Konya Ereğli'de Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.T. idaresindeki 31 AFT 017 plakalı tır, Bulgurluk Mahallesi D-330 kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtaki yaralı Y.E.V. ise hastaneye kaldırıldı.