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Konya Ereğli'de Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.T. idaresindeki 31 AFT 017 plakalı tır, Bulgurluk Mahallesi D-330 kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtaki yaralı Y.E.V. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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