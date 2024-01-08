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Konya Ereğli'de Otomobil Kazası: 8 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bakır Ç. idaresindeki 33 NTZ 28 plakalı otomobil Hortu Mahallesi yakınlarında Talat M'nin kullandığı 42 ESN 48 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Bakır Ç'nin otomobilinde bulunan Emine Ç, Rukiye Ç, Büşra Ç, Mehmet Ç, Kader Ç, İmam Ç, Kübra Ç. ve Zeynep Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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