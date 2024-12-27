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Konya'dan Tunceli'ye İki Yeni Otobüs Hizmete Girdi

Konya'dan Tunceli'ye İki Yeni Otobüs Hizmete Girdi
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine tahsis edilen 2 otobüs, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tunceli'de vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde çalışmalar sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi de 30 ve 25 yolcu taşımalı 2 otobüsü gerekli işlemlerin ardından Tunceli Belediyesine tahsis etti.

Görevlilerce kente getirilen araçlar, günün belirlenen saatlerinde Cumhuriyet ve İnönü mahallelerine ring seferler yapıyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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