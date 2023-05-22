Konya'dan deprem bölgesi Hatay'a yardımlar sürüyor

Yalıhüyük Kaymakamlığı, belediye, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri organizasyonunda Hatay'da kurulan 22 konteyner için yatak, buzdolabı, ısıtıcı ve battaniye taşıyan kamyon gönderildi.

Yalıhüyük Kaymakamlığı, belediye, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri organizasyonunda Hatay'da kurulan 22 konteyner için yatak, buzdolabı, ısıtıcı ve battaniye taşıyan kamyon gönderildi.

Yalıhüyük Cumhuriyet meydanında toplanan malzemelerin kamyona yüklenmesinin ardından, Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Yalıhüyük olarak Hatay'a yardımlarımız devam ediyor. Hatay'da kurulumu biten 22 konteyner için yatak battaniye, ısıtıcı, ocak, buzdolabı gibi ihtiyaçları belediyemize ait kamyona yükleyerek Hatay'a gönderiyoruz. Kaymakamımız Sayın İbrahim Yazıcı'ya, Belediye Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize ve gurbetçilerimize teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

Törene Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.