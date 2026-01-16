Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda ramazan bilinci oluşturmak amacıyla gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesinin bu yıl da uygulanacağını açıkladı. Proje, 7-8-9 yaşındaki çocukları kapsıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda ramazan bilinci oluşturmak amacıyla gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl da uygulayacaklarını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocukları, bu anlamlı ibadete teşvik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, projenin bu yıl 7-8-9 yaşındaki çocuklar için uygulanacağını belirtti.

Ramazanın sabır ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Geleneksel hale getirdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl da çocuklarımıza ramazan ayından önce hediyelerini teslim edeceğiz. Çocuklarımız, hediyeleriyle duvarlarını süsleyip ramazan ayının bereketini sevinçle karşılayacak. Kıymetli yavrularımız ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin önemini daha da iyi kavrayacak. Tüm yavrularımızın sevgiyle, muhabbetle gözlerinden öpüyorum "ifadelerini kullandı.

İlk oruç hediyesi için başvurular "ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden 2 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından hediyelerin 9-18 Şubat'ta KOMEK ve Bilgehaneler'de dağıtılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
