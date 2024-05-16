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Konya'daki Selçuklu Çiçek Bahçesi Ziyaretçilerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

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Türkiye'nin en renkli bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, yaz döneminde binlerce ziyaretçiyi ağırlamak için gün sayıyor. Bahçede 60 çeşitte 395 bin çiçek bulunuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçenin ilçenin sembolik mekanlarından biri olduğunu belirtti ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışmaların yoğunlaştığını ifade etti. Bahçe, haziranın başında yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşacak.

Konya'daki Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Türkiye'nin en renkli bahçelerinden biri olarak dikkati çeken ve yaz döneminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alanda, 60 çeşitte 395 bin çiçek bulunuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, çiçek bahçesinin ilçenin sembolik mekanlarından biri olduğunu bildirdi.

Bahçenin özel olarak tasarlandığını aktaran Pekyatırmacı, "Burası, her yıl ziyaretçilerimizi yeniliklerle buluşturduğumuz bir alan. Yaz döneminde yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin de ilgi odağı olan bir mekanımız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için yoğun şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Pekyatırmacı, bahçeyi haziranın başlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Türkiye Bahçe Konya Turizm Güncel Haberler

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