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Konya'da özel yurtta öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen görevli tutuklandı

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Konya'nın Bozkır ilçesinde özel bir erkek öğrenci yurdunda küçük yaştaki bir öğrenciyi darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan yurt görevlisi M.G., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Konya'nın Bozkır ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan küçük yaştaki bir öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi tutuklandı.

İlçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin görevli M.G. tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
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