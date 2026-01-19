Haberler

'Yol verme' kavgasında 2 kişi bıçaklandı; olay kamerada

'Yol verme' kavgasında 2 kişi bıçaklandı; olay kamerada
Güncelleme:
Konya'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan K., diğer sürücü Cemal D. ile yanındaki Mehmet Emin K.'yi bıçakla yaraladı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve Hakan K. kısa sürede yakalandı.

KONYA'da trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan K. (37), diğer sürücü Cemal D. ile yanındaki Mehmet Emin K.'yi bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. 42 BFF 411 plakalı otomobille seyreden Cemal D. ile 42 ERN 56 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden Hakan K., durdurduğu aracından inip, Cemal D.'nin otomobilinin yanına gitti. Önce otomobile zarar vermek isteyen Hakan K., ardından açık olan camdan bıçakla saldırıp Cemal D.'yi boynundan, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K.'yi de kolundan yaraladı. Saldırı Cemal D. tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, şüpheli aracına binip hızla uzaklaştı. Yaralı 2 kişi, yakındaki hastaneye gidip tedavi olduktan sonra durumu polise bildirdi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Hakan K.'yi kısa sürede yakaladı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
