Konya'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Konya'nın Meram ilçesinde, yol kenarında bulunan 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi'nde, sabah saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.???????
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel