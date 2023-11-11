Konya'da Yol Kazasında 5 Yaya Hayatını Kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 5 yaya hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı ve bir kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Soruşturma devam ediyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ölen 5 yayanın kimliği belli oldu. Yayalardan anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, otomobilde yolcu olarak bulanan Ceylin Naz Övüş (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan bir kadının ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.