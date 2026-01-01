Konya'da sokakta yeni yıl kutlaması

KONYA'da yılbaşı gecesi kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık, doyasıya eğlendi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.

KONYA VALİSİ UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın ise kent merkezindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Akın, sürücülerin yeni yılını kutladı.