Konya'da sokakta yeni yıl kutlaması
Konya'da yılbaşı gecesi açık alanlarda yapılan kutlamalar, müzik ve dans eşliğinde coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, alışveriş merkezi otoparkında eğlendi. Güvenlik güçleri de önlemler alarak huzuru sağladı.
Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık, doyasıya eğlendi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.
KONYA VALİSİ UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ
Konya Valisi İbrahim Akın ise kent merkezindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Akın, sürücülerin yeni yılını kutladı.