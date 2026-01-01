Haberler

Konya'da sokakta yeni yıl kutlaması

Konya'da sokakta yeni yıl kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da yılbaşı gecesi açık alanlarda yapılan kutlamalar, müzik ve dans eşliğinde coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, alışveriş merkezi otoparkında eğlendi. Güvenlik güçleri de önlemler alarak huzuru sağladı.

KONYA'da yılbaşı gecesi kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık, doyasıya eğlendi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.

KONYA VALİSİ UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın ise kent merkezindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Akın, sürücülerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidimizin ailesine taziye