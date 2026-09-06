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Konya'da Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı

Konya'da Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanan Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda test sürüşü gerçekleştirdi. Hat hizmete girince vatandaşlar kesintisiz olarak Alaaddin'den Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Adliye- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda test sürüşünü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hatta test sürüşü yapan Altay, Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı projesinde ilk etapta Konya Adliyesi'nden Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacaklarını belirtti.

İkinci etapta sanayilere, üçüncü etapta da stadyuma kadar 21,1 kilometrelik hattı tamamlayacaklarını bildiren Altay, "Uzun süredir emek çekiyoruz ama elhamdülillah artık test sürüşü aşamasına geçtik, bir an önce de vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylece son durağımız Adliye olan kısım, vatandaşlarımızın çok yoğun bir şekilde ihtiyacı olan Şehir Hastanesi'ne kadar devam etmiş olacak. Mevcut tramvaylarımızla bu hattı işletiyoruz. Bundan sonra Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımız Alaaddin-Adliye hattına bindiklerinde kesintisiz şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Altay, projelerde en büyük destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, Bakanlık yetkililerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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