Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında

Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Y.O. ile S.G.N, tutuksuz sanık R.O. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen A.D, olay günü bebeği caminin karşısında, sokağın çıkışındaki çöp konteynerinin yanında bulduklarını belirterek, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Tutuklu sanık M.Y.O. ise S.G.N ile sevgili olduklarını, olay günü S.G.N'nin doğum yaptığını iddia etti. M.Y.O, ifadesinde, S.G.N'nin kendisini arayarak bebeği zarar vermekle tehdit ettiğini anlattı.

Eşine durumu anlattığını ifade eden M.Y.O, "Eşim bebeği geri götürmemi istedi. Birlikte caminin bulunduğu sokağa gittik. Caminin çevresinde insanların olduğunu gördüm. Bebeği, birilerinin fark edebileceği bir noktaya bıraktım. Bir süre uzaktan izledim. Daha sonra iki kişinin bebeği fark edip yardım çağırdığını görünce oradan ayrıldım." dedi.

Sanık R.O. da eşinin eve bebekle geldiğini belirterek, "Bebeğin bırakılması konusunda tartıştık. Daha sonra birlikte bebeği caminin sokağına bıraktık. Ardından eve döndüm, eşim orada kaldı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz 2025'te yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından S.G.N, M.Y.O. ve R.O. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar M.Y.O. ve S.G.N hakkında "altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, R.O. hakkında ise çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyor.