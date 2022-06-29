Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
AA - Yavuz Görür - Güncel
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Konya'nın Halkapınar ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Aydın'ın (69) cenazesi toprağa verildi.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Aydın'ın (69) cenazesi toprağa verildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Aydın'ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ereğli Ulu Camisine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın, Yıldızlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Aydın'ın yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
AA / Yavuz Görür - Güncel