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Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

AA - Yavuz Görür - Güncel
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Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Aydın'ın (69) cenazesi toprağa verildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Aydın'ın (69) cenazesi toprağa verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Aydın'ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ereğli Ulu Camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın, Yıldızlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydın'ın yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Yavuz Görür - Güncel

Halkapınar Kıbrıs Aydın Konya Güncel Haberler

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