Haberler

Konya'da 100 öğrenci vakıf geleneği için piknikte buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ve Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereği tarihi Kızılören Kandemir Hanı'nda 100 öğrenciye piknik düzenledi. Etkinlikle öğrenciler sınav yorgunluğunu attı, kültürel ve sosyal bağlar güçlendirildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereğince piknik düzenlendi.

Tarihi Kızılören Kandemir Hanı'nda düzenlenen etkinlikte 100 öğrenci bir araya geldi.

Programda, öğrenciler sınav dönemlerinin yorgunluğunu düzenlenen etkinlikle attı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kültürel ve sosyal etkinliklerle gönül bağı kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

Mezdeke Aynur cinayetinde kan donduran itiraf geldi
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt