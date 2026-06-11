Haberler

Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Kadir Başer, evinin bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre şahsın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre şahsın olaydan yaklaşık 3 gün önce ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pazarağaç beldesindeki evinde tek başına yaşayan Kadir Başer'i (58) bahçede hareketsiz şekilde yerde yatar herhalde gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başer'in bir süredir rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Başer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre Başer'in olaydan yaklaşık 3 gün önce ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Uyuşturucu siparişlerini deftere yazmışlar: Skuterin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Yunus polisleri durdurdu: Skuterden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Amasya'da 19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu

19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu
Türkiye'nin tarım devi Ceylanpınar'da hasat başladı: Vali Hasan Şıldak direksiyona geçti

Türkiye'nin tarım devinde hasat zamanı
Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Hürmüz resti: Hepsi işbirlikçi sayılacak

İran'dan Trump'ı çıldırtacak hamle