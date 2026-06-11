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Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu
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Eskişehir'de Meryem Çıracı (57), çocukları tarafından evinin üst katındaki yatağında hareketsiz halde bulundu. Ölümü şüpheli görülen Çıracı için soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de Meryem Çıracı (57), çocuklarıyla oturduğu dubleks dairenin üst katında yatağında ölü bulundu. Çıracı'nın ölümünün şüpheli görülmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi 8'inci Dere Sokak'taki 3 katlı binanın üst katındaki dubleks evde Meryem Çıracı, birlikte yaşadığı 2 çocuğu tarafından saat 11.00 sıralarında yatağında hareketsiz halde bulundu. Çıracı'nın çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Meryem Çıracı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Çıracı'nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Çıracı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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