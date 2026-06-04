Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı

KONYA'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Suriye uyruklu İbrahim El Fidyen, çocuklarının gözü önünde tartıştığı eşi Emine El Musa'yı boynundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 19.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'ta meydana geldi. Emine El Musa, daha önce sürekli şiddet uygulayan eşi İbrahim El Fidyen hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen bugün eve gelen İbrahim El Fidyen, eşi Emine El Musa ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim El Fidyen, çocuklarının gözü önünde Emine El Musa'yı boynundan bıçakladı. Emine El Musa kanlar içine yere yığılırken, İbrahim El Fidyen de evden çıkıp, kaçtı. Çocukların çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine El Musa, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan İbrahim El Fidyen'in yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı