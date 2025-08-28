Konya'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi

Konya'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarayönü ilçesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, anne ve babaları uyuşturucu konusunda bilgilendirmek amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenledi. Ayrıca, Narko tırda uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirici içerikler sunuldu.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık çalışması düzenlendi.

Sarayönü Ahmet Hüdai Belediye Salonu'nda gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Eğitim Büro ekipleri tarafından anne ve babalar bilgilendirildi.

Program çerçevesinde belediye binası önünde konuşlandırılan "Narko tır" da çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi.

Narko tırda uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleriyle ilgili görsel materyaller ile bilgilendirici içerikler sunuldu.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.