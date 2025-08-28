Konya'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi
Sarayönü ilçesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, anne ve babaları uyuşturucu konusunda bilgilendirmek amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenledi. Ayrıca, Narko tırda uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirici içerikler sunuldu.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık çalışması düzenlendi.
Sarayönü Ahmet Hüdai Belediye Salonu'nda gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Eğitim Büro ekipleri tarafından anne ve babalar bilgilendirildi.
Program çerçevesinde belediye binası önünde konuşlandırılan "Narko tır" da çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi.
Narko tırda uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleriyle ilgili görsel materyaller ile bilgilendirici içerikler sunuldu.
Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel