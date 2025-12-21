Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan Ş.P. ile G.Y.P'nin üst aramasında 134 uyuşturucu hap ile 12 bin lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

G.Y.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.