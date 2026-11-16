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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheliden 39'u serbest kaldı, 4'ü tutuklandı

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Konya'da İl Jandarma Komutanlığının 1-15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İfadelerinin ardından 39 şüpheli serbest bırakılırken, operasyonlarda skunk, sentetik hap, bonzai ve esrar ele geçirildi.

Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde icra edilen operasyonlarda, 110 gram skunk, 80 adet sentetik hap, 49 gram bonzai, 23 gram esrar, 20 gram skunk tohumu, 5 kök skunk bitkisi, 3 gram metamfetamin, 3 gram eroin ele geçirildi.

Konuya ilişkin yakalanan 43 şüpheliden 39'u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ???????

Kaynak: AA
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