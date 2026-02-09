Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Üç şüpheli mahkemece tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan, Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapan ve için de E.Ç., E.O., G.K. ve F.G.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Takip sırasında durumu fark eden şüpheliler, sentetik kannabinoid maddeleri araçtan yola atıp kaçmaya başladı. Araç kısa sürede durduruldu ve içindeki 4 kişi gözaltına alındı. Araçtan atılan uyuşturucu maddeler de toplandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O., G.K. ve F.G. mahkemece tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tır, sokağı döndüğünde geride bir cansız beden bıraktı