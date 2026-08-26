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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, belirlenen motosikleti Taraşçı Caddesi üzerinde durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki şüpheliler kaçmaya başladı.

Şüpheliler M.B.E. ve H.H.A, kısa süren kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

Operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapılacağı belirlenen A.U. ve G.E. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.E. ve H.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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