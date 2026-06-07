Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yapan O.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 6 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, bu maddeden 900 kilo sentetik uyuşturucu yapılabileceği belirtildi. Şüpheli tutuklandı.

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda kente uyuşturucu getiren O.K., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatı gerçekleştiren kişinin O.K. olduğunu belirledi. Ardından O.K.'nin kullandığı otomobil takibe alındı. Otomobil, Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu. O.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi. Ham madde ile 900 kilo sentetik uyuşturucu yapılabileceği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 4 yeni imza birden

Galatasaray'da 4 imza birden!
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı
Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

Oy vermeye o da geldi!
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu