Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 140 Kişi Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 140 Kişi Tutuklandı
Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan 78 operasyonda 140 kişi tutuklandı. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı.

İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen 78 operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda işlem yapılan 133 şüpheliden 74'ü tutuklandı, ayrıca yine bu kapsamda aranan 66 kişi de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
