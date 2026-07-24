Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, 98 bin hap ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adres ve araçlara düzenlenen iki operasyonda, 98 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki sıralama altüst oldu
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti

Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim

Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı