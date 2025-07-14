Konya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 169 Şüpheli Yakalandı

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 169 şüpheli yakalanırken, 68'i cezaevine gönderildi. Son iki haftada gerçekleştirilen 82 operasyonla milyonlarca değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 169 şüpheliden 68'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son iki haftada il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 82 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 139 şüpheli ile aynı suçtan hakkında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 68'i sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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