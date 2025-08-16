Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 74 Kişi Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 74 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 128 kişi yakalanırken, tutuklananların sayısı 74'e yükseldi. Narkotik ekipleri, kent genelinde 78 operasyon gerçekleştirdi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 78 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 128 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 44'ü tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucudan aranan 41 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ operasyonu! Birbirleriyle böyle irtibat kurmuşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.