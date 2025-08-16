Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 74 Kişi Tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 78 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 128 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 44'ü tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucudan aranan 41 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.