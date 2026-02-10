Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 ayda 187 kişi tutuklandı


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2026'nın ilk ayında yürütülen çalışmalarda 164 operasyon düzenledi ve 187 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2026'nın ilk ayında yürütülen çalışmalarda 187 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçlarına yönelik 164 operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, yüksek miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve 103 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, adli işlem yapılan 417 şüpheliden 187'si tutuklandı.

