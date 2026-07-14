Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini öldürdü

KONYA'da Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dursuyine Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün öldüğünü belirledi. Rahman Öztürk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde bulunan Rahman Öztürk'ün babası Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı