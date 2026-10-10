Konya'da üç kediye eziyet edildiğine dair paylaşımlar sonrası 1 şüpheli yakalandı

Konya'da üç kediye eziyet edildiğine dair paylaşımlar sonrası 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da sosyal medyada üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'da kedilere eziyet ettiği belirlenen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine çalışma yaptı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA