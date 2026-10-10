Haberler

Konya'da üç kediye eziyet edildiğine dair paylaşımlar sonrası 1 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da sosyal medyada üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da kedilere eziyet ettiği belirlenen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine çalışma yaptı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

Bugün haritadaki bir ilçenin daha rengi değişebilir

Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj

Olay adam konuştu: Galatasaray'dan...
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı