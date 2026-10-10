Konya'da üç kediye eziyet edildiğine dair paylaşımlar sonrası 1 şüpheli yakalandı

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Konya'da kedilere eziyet ettiği belirlenen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada üç kedinin eziyet çektirilerek öldürülmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine çalışma yaptı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA